La partita tra Fiorentina e Torino sta entrando negli ultimi minuti con il risultato ancora in bilico. La Fiorentina conduce 2-1 grazie ai gol di Solomon e Kean, che hanno ribaltato la situazione negli ultimi istanti di gioco. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i tifosi vivono emozioni continue mentre la squadra di casa cerca di difendere il vantaggio. La sfida si fa sempre più intensa e il risultato finale resta aperto fino all’ultimo minuto.

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Vergara sogna: «Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era, ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto» Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Bayern Monaco, Kompany rivela: «Abbiamo la stessa fame di sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Torino LIVE 2-1: ultimi minuti di gioco! Solomon e Kean ribaltano il punteggio

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Al Franchi di Firenze, i tifosi hanno assistito a una partita emozionante tra Fiorentina e Torino.

Alle 21, la Fiorentina affronta il Losanna nella sesta giornata di Conference League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina–Torino, le formazioni ufficiali; Fiorentina-Torino: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Live dal Rocco B.Commisso Viola Park: vigilia di Fiorentina-Torino -; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche.

LIVE Fiorentina-Torino 2-1 Serie A 2025/2026: Cartellino giallo per MaripánSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Fiorentina-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

LIVE Fiorentina-Torino 2-1: la cronaca in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Serie A, Fiorentina-Torino 0-1 dopo i primi 45''. La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. . La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Segui la cronaca test facebook

Serie A'da Fiorentina - Torino karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com