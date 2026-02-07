Fiorentina Torino LIVE 2-1 | Solomon e Kean Vanoli la ribalta!

Al Franchi di Firenze, i tifosi hanno assistito a una partita emozionante tra Fiorentina e Torino. La squadra di casa si è portata in vantaggio con Solomon, ma il Torino ha reagito e ha trovato il gol del pareggio con Kean. Nel finale, Vanoli ha segnato il gol che ha ribaltato il risultato, portando i viola a vincere 2-1. La gara ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

