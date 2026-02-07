La partita tra Fiorentina e Torino si è conclusa con molte polemiche sull’arbitro. La moviola ha mostrato alcune decisioni che hanno fatto discutere, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori divisi. L’arbitro ha preso alcune scelte che potrebbero aver cambiato il corso del match, creando tensione in campo e fuori. La gara si è accesa nel momento più importante e ora si aspetta una spiegazione ufficiale.

La moviola relativa al match tra Fiorentina e Torino, valevole per la ventiquattroesima giornata della Serie A, evidenzia l’operato degli ufficiali presenti in campo e al VAR. La direzione è affidata al signor Colombo, supportato dai collaboratori Tegoni e Bahri, con Bonacina al ruolo di quarto uomo. In sala VAR, Marini è stato assistito da Maresc. L’esame delle decisioni arbitrali ha caratterizzato l’analisi della partita, con interventi e approcci gestiti entro i normali margini di valutazione, senza rilievi immediati dalla moviola. Nel corso dell’incontro non emergono interventi da rivalutare immediatamente; la gestione delle situazioni di gioco è rimasta entro i parametri regolamentari stabiliti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fiorentina-Torino: il momento decisivo dell'arbitro

Approfondimenti su Fiorentina Torino

L'arbitro Chiffi ha diretto il match Torino-Milan, suscitando discussioni e giudizi tra tifosi e addetti ai lavori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Pronostico Fiorentina-Torino quote 24ª giornata Serie A; Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Fiorentina-Torino: analisi, quote e consigli; Franchi, incrocio di numeri e segnali: Fiorentina-Torino vale più dei tre punti.

LIVE Fiorentina-Torino 0-0: la cronaca in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Fiorentina-Torino 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola!2' - Un grandissimo aggancio aereo di Kean viene vanificato da Brescianini che sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno. Ma subito prima giocata di Kean al Franchi. 0' - VIA! firenzeviola.it

Serie A, in campo Fiorentina-Torino. La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook

Serie A'da Fiorentina - Torino karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com