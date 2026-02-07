Fiorentina e Torino bloccate sullo 0-0 | sfida a vuoto al Franchi per la Serie A 2026

Fiorentina e Torino si sono fermate sullo 0-0 al Franchi. La partita di oggi, valida per la Serie A 2026, si è giocata senza emozioni, senza reti e senza vincitori. Entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni pericolose, lasciando il risultato in bilico fino alla fine. Un punto che non cambia nulla in classifica, ma che lascia i tifosi con l’amaro in bocca.

Il campo di gioco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato teatro di un pareggio a reti inviolate tra Fiorentina e Torino, in una partita valida per la Serie A disputata oggi, 7 febbraio 2026. L'incontro, seguito con attenzione dagli appassionati di calcio, si è concluso senza che nessuna delle due squadre riuscisse a sbloccare il risultato, lasciando entrambe con un punto in classifica. La sfida, avvolta dalle dinamiche di un campionato in continua evoluzione, ha visto le due formazioni contendersi il possesso palla e le occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzare il vantaggio.

