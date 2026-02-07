Finanziamenti SIMEST per Certificazioni studi di fattibilità e consulenze

Le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, possono contare su finanziamenti di SIMEST per studi di fattibilità, certificazioni e consulenze. Questi fondi aiutano le imprese a rafforzarsi e a prepararsi per entrare o consolidarsi sui mercati internazionali.

SIMEST supporta le aziende italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che intendono rafforzare la propria competitività e prepararsi all’ingresso o al consolidamento nei mercati internazionali attraverso la realizzazione di studi di fattibilità, certificazioni di prodotto e consulenze specialistiche. Questi strumenti rappresentano una fase fondamentale nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, in quanto consentono alle imprese di valutare in modo strutturato le opportunità, i rischi e gli investimenti necessari per operare con successo all’estero. Gli studi di fattibilità permettono alle aziende di analizzare nuovi mercati, verificare la sostenibilità economico-finanziaria di un progetto, valutare il posizionamento competitivo e comprendere gli aspetti normativi, logistici e commerciali dei Paesi target.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Simest annuncia nuovi finanziamenti per le piccole e medie imprese che vogliono partecipare a fiere internazionali, anche in Italia.

