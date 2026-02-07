Finanziamenti SIMEST per Certificazioni studi di fattibilità e consulenze

Da ildenaro.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, possono contare su finanziamenti di SIMEST per studi di fattibilità, certificazioni e consulenze. Questi fondi aiutano le imprese a rafforzarsi e a prepararsi per entrare o consolidarsi sui mercati internazionali.

SIMEST supporta le aziende italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che intendono rafforzare la propria competitività e prepararsi all’ingresso o al consolidamento nei mercati internazionali attraverso la realizzazione di studi di fattibilità, certificazioni di prodotto e consulenze specialistiche. Questi strumenti rappresentano una fase fondamentale nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, in quanto consentono alle imprese di valutare in modo strutturato le opportunità, i rischi e gli investimenti necessari per operare con successo all’estero. Gli studi di fattibilità permettono alle aziende di analizzare nuovi mercati, verificare la sostenibilità economico-finanziaria di un progetto, valutare il posizionamento competitivo e comprendere gli aspetti normativi, logistici e commerciali dei Paesi target.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su SIMEST Support

Finanziamenti Simest per partecipazione a fiere internazionali anche in Italia

Simest annuncia nuovi finanziamenti per le piccole e medie imprese che vogliono partecipare a fiere internazionali, anche in Italia.

Dal credito all’equity. La strategia di Simest

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su SIMEST Support

Argomenti discussi: Finanziamenti SIMEST 2026: Inserimento in USA; SIMEST USA 2026: la nuova misura per l’internazionalizzazione delle imprese italiane negli Stati Uniti; Integrazione CUP Fattura Elettronica: Guida Operativa alla Regolarizzazione.

finanziamenti simest per certificazioniFinanziamenti Simest per partecipazione a fiere internazionali anche in ItaliaSimest supporta le Pmi che vogliono partecipare a fiere internazionali. Il finanziamento copre spese di stand, allestimento e materiali promozionali. È a tasso agevolato e può prevedere contributo a f ... ildenaro.it

Simest: al via misure da oltre 1 miliardo per sviluppo made in Italy nei mercati ad alto potenzialeROMA – Simest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese italiane del gruppo Cassa Depositi e Prestiti comunica, in una nota, che saranno attivi da oggi i nuovi strumenti da oltre 1 ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.