Finalmente Paris! Butta Odermatt giù dal podio | tutta la sua gara

Dominik Paris sale sul podio a Milano Cortina 2026, conquistando il bronzo nella discesa libera. La sua gara è stata intensa e piena di emozioni, mentre Odermatt, che partiva favorito, non è riuscito a mantenere la testa e si è dovuto accontentare del quarto posto. La vittoria è andata a un altro sciatore, lasciando il pubblico soddisfatto e ansioso per le prossime gare.

Dominik Paris conquista la sua prima medaglia olimpica sull'amata Stelvio: suo è il bronzo nella discesa libera di Milano Cortina 2026, Odermatt chiude quarto. Rivivi tutta la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finalmente Paris! Butta Odermatt giù dal podio: tutta la sua gara Approfondimenti su Paris Milano SuperG di Livigno: Paris 5°, Schwarz davanti, Odermatt fuori dal podio. Kriechmayr out Live LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni giù dal podio Segui in diretta il SuperG di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni dei principali atleti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Paris Milano Franzoni e Paris prime medaglie Italia a Milano Cortina: Von Allmen re della discesa, che flop per OdermattFranzoni argento e Paris bronzo, prime medaglie Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Von Allmen re della discesa libera, che flop per Odermatt. sport.virgilio.it Olimpiadi, Odermatt è l'uomo da battere in discesa: Franzoni e Paris valgono una medaglia, von Allmen e Kriechmayr pureMilano Cortina, la discesa libera maschile apre il programma dei giochi dello sci alpino: tutti contro Odermatt, ma von Allmen, Franzoni e Paris hanno legittime ambizioni di vittoria ... sport.virgilio.it FINALMENTE MEDAGLIA OLIMPICA PER DOMME Alla sua ultima partecipazione olimpica, Paris riesce finalmente a salire sul podio: l’altoatesino è bronzo in discesa alle spalle di von Allmen e Franzoni! Che leone, non delude mai! x.com Daniela Gironda. . Una bellissima notizia 31 01 2026 VITA, la nostra piccolina, ha finalmente il passaporto pronto! È stato allucinante e lungo poterglieli fare qui, ma alla fine è tutto risolto! Presto partirà alla volta di Paris dove diventerà la sorellina del nostro facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.