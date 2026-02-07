Finalmente Paris! Butta Odermatt giù dal podio | tutta la sua gara

Dominik Paris sale sul podio a Milano Cortina 2026, conquistando il bronzo nella discesa libera. La sua gara è stata intensa e piena di emozioni, mentre Odermatt, che partiva favorito, non è riuscito a mantenere la testa e si è dovuto accontentare del quarto posto. La vittoria è andata a un altro sciatore, lasciando il pubblico soddisfatto e ansioso per le prossime gare.

Dominik Paris conquista la sua prima medaglia olimpica sull'amata Stelvio: suo è il bronzo nella discesa libera di Milano Cortina 2026, Odermatt chiude quarto. Rivivi tutta la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

