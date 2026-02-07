Finalmente Paris! Butta Odermatt giù dal podio | tutta la sua gara
Dominik Paris sale sul podio a Milano Cortina 2026, conquistando il bronzo nella discesa libera. La sua gara è stata intensa e piena di emozioni, mentre Odermatt, che partiva favorito, non è riuscito a mantenere la testa e si è dovuto accontentare del quarto posto. La vittoria è andata a un altro sciatore, lasciando il pubblico soddisfatto e ansioso per le prossime gare.
Dominik Paris conquista la sua prima medaglia olimpica sull'amata Stelvio: suo è il bronzo nella discesa libera di Milano Cortina 2026, Odermatt chiude quarto. Rivivi tutta la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Paris Milano
SuperG di Livigno: Paris 5°, Schwarz davanti, Odermatt fuori dal podio. Kriechmayr out Live
LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni giù dal podio
Segui in diretta il SuperG di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni dei principali atleti.
Ultime notizie su Paris Milano
Franzoni e Paris prime medaglie Italia a Milano Cortina: Von Allmen re della discesa, che flop per OdermattFranzoni argento e Paris bronzo, prime medaglie Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Von Allmen re della discesa libera, che flop per Odermatt. sport.virgilio.it
Olimpiadi, Odermatt è l'uomo da battere in discesa: Franzoni e Paris valgono una medaglia, von Allmen e Kriechmayr pureMilano Cortina, la discesa libera maschile apre il programma dei giochi dello sci alpino: tutti contro Odermatt, ma von Allmen, Franzoni e Paris hanno legittime ambizioni di vittoria ... sport.virgilio.it
FINALMENTE MEDAGLIA OLIMPICA PER DOMME Alla sua ultima partecipazione olimpica, Paris riesce finalmente a salire sul podio: l’altoatesino è bronzo in discesa alle spalle di von Allmen e Franzoni! Che leone, non delude mai! x.com
Daniela Gironda. . Una bellissima notizia 31 01 2026 VITA, la nostra piccolina, ha finalmente il passaporto pronto! È stato allucinante e lungo poterglieli fare qui, ma alla fine è tutto risolto! Presto partirà alla volta di Paris dove diventerà la sorellina del nostro facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.