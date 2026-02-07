È considerato da tanti il miglior videogioco di calcio di sempre.

FIFA: Road to World Cup 98 viene considerato da molti come il videogame di calcio più bello di sempre, scopriamo qual è il motivo. Uscito in Europa nel novembre del 1997 arrivò per Pc, Playstation, Nintendo 64, Sega Saturn, Super Nintendo, Sega Mega Drive e Game Boy. (Youtube) TvPlay.it Per il Mondiale di Francia la Ea Sports, dislocazione sportiva della Electronic Arts, decise di lanciare un altro videogioco tutto dedicato alla competizione iridata. Le copertine iconiche vedevano diversi giocatori per paese con da noi in Italia una falcata iconica di quello che viene considerato il difensore più forte di sempre, Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - FIFA: Road to World Cup 98, il videogioco di calcio più bello di tutti i tempi

Lenovo e FIFA collaborano per innovare il calcio attraverso l'intelligenza artificiale, annunciando durante il Tech World @ CES 2026 una serie di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.

