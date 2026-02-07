Fieragricola trionfo a Veronafiere con oltre centomila presenze

La Fieragricola di Verona si è appena chiusa con grande successo. Più di centomila persone hanno visitato gli stand e partecipato agli eventi in questa 117ª edizione. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel settore agricolo, attirando visitatori e espositori da tutto il mondo. La città ha respirato l’atmosfera di una fiera che punta a restare un punto di riferimento per agricoltori, imprenditori e appassionati.

