Festa di Sant' Agata Trantino | La partecipazione è aumentata non possiamo confrontarla con il passato

La festa di Sant'Agata a Catania quest’anno ha attirato più persone rispetto agli anni scorsi. Trantino, uno dei protagonisti, dice che la partecipazione è aumentata, ma non si può mettere a paragone con il passato. Per molti, questa festa non è solo un evento, ma un’esperienza che coinvolge profondamente chi la vive. La presenza della santa si sente nei momenti di bisogno, e molti cittadini la percepiscono come vicina e presente, come se fosse una presenza reale e sacrificata, senza mai abiurare.

La Festa di Sant'Agata "non è un evento", ma "un'esperienza immersiva, totalizzante", in cui molti cittadini percepiscono la vicinanza della santa, vissuta e sacrificatasi senza abiurare, e presente nei momenti di bisogno. A scriverlo è il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in una nota.

