Ferrara | Vittoria a denti stretti del Napoli

Dopo la vittoria di misura contro il Genoa, il Napoli si tiene stretta i tre punti. La partita si è conclusa 3-2 per gli azzurri, con il gol decisivo arrivato quasi allo scadere. Ciro Ferrara ha commentato la prestazione della squadra di Spalletti negli studi di Dazn, sottolineando come gli azzurri abbiano lottato fino all’ultimo minuto per portare a casa il risultato.

Dopo la grande vittoria ottenuta dal Napoli contro il Genoa a tempo quasi scaduto, negli studi di Dazn Ciro Ferrara ha commentato la prestazione degli azuzrri: Genoa-Napoli 2-3 le parole di Ferrara. “Una vittoria importante per il Napoli, per mettere le distanze contro alcune dirette avversarie delle prossime sfide. Ottenuta a denti stretti. Voluta. Nel finale Antonio sostituisce Giovane per far entrare Olivera. E sopratutto non toglie Vergara” Potrebbe interessarti: Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrara: “Vittoria a denti stretti del Napoli” Approfondimenti su Ferrara Napoli Cortona ‘un cresce ma manco more: si campa stretti stretti e si fa finta d’esse’ giovani Cortona, cittadina stabile nel tempo, mantiene circa 20. Conferenza stampa Chivu post Pisa Inter: «Ci teniamo stretti la vittoria. Lautaro? Uno dei più forti in circolazione» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L'Ars et Labor Ferrara porta a casa la vittoria contro la nostra Comacchiese col risultato di 0-1, nel derby valido per la 22esima giornata del campionato di Eccellenza. Partita avvincente, in una cornice di pubblico da record, quella giocata mercoledì facebook

