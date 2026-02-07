Fermato per guida senza patente ha aggredito un carabiniere | arrestato

Un uomo di 47 anni di Turri è stato arrestato questa mattina a Ussaramanna. Era stato fermato alla guida senza patente e, quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, invece di collaborare, ha iniziato a opporsi e ha aggredito uno dei militari. L’uomo è stato subito bloccato e portato in caserma.

Un uomo di 47 anni, residente a Turri, è stato arrestato dai carabinieri a Ussaramanna, nel cuore della Sardegna, per essersi opposto violentemente all'arresto dopo essere stato fermato alla guida nonostante la patente revocata. L'episodio, avvenuto nella giornata di sabato 7 febbraio 2026, ha visto l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, minacciare e colpire un carabiniere con pugni, una volta condotto negli uffici del Comando per gli adempimenti di rito. Il veicolo utilizzato dall'uomo è stato immediatamente sequestrato dalle autorità competenti. La vicenda si è sviluppata rapidamente.

