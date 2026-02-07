I Nas hanno fatto un blitz a Ancona contro il traffico di farmaci. In quattro farmacie hanno controllato la vendita del Durogesic, un antidolorifico potente, derivato dal Fentanyl, venduto senza prescrizione. I controlli continuano per capire se ci sono state irregolarità.

ANCONA Scattano i controlli sulla distribuzione di un farmaco, il Durogesic, derivato del Fentanyl, potente analgesico 80 volte superiore alla morfina, in quattro farmacie. L’indagine dei Nas è partita nei giorni scorsi su input del Ministero. Oggetto delle verifiche è uno degli anestetici e analgesici presenti in commercio che a volte viene utilizzato in modo del improprio, rendendolo una droga in grado di creare dipendenza. L’uso improprio, può essere inalato o iniettato, del resto ha portato a un incremento significativo di morti sia in Europa e negli Stati Uniti. Per poter aver il farmaco è necessaria la prescrizione medica, che può essere effettuata sul ricettario regionale con tanto di esenzione dal pagamento o su carta intestata dello stesso medico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fentanyl venduto senza prescrizione: blitz dei Nas, nel mirino 4 farmacie

