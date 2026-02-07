Federica Torzullo oggi i funerali nella stessa chiesa dei suoceri Carlomagno scrive al figlio | Nella lettera non c' è pentimento

Oggi ad Anguillara Sabazia si tengono i funerali di Federica Torzullo, nella stessa chiesa dove sono stati celebrati quelli dei suoceri. La comunità si riunisce in silenzio, mentre il padre di Federica, Carlomagno, scrive al figlio, sottolineando che nella lettera non c’è traccia di pentimento. Dopo circa un mese dall’episodio del 8 gennaio, la procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta, aprendo la strada ai funerali e al dolore di chi conosceva Federica.

A Anguillara Sabazia è il giorno del dolore. Dopo il nulla osta della Procura di Civitavecchia, a quasi un mese di distanza da quell'8 gennaio in cui ha varcato la soglia di casa per l'ultima volta prima di essere brutalmente uccisa dal marito Claudio Carlomagno, si celebrano i funerali di Federica Torzullo. La cerimonia è prevista per le 14 nella chiesa Regina Pacis, la stessa in cui solo pochi giorni fa si sono svolte le esequie dei genitori di Carlomagno, Pasquale e Maria, che hanno scelto di togliersi la vita dopo aver appreso l'orrore commesso dal figlio. La famiglia di Federica ha chiesto a chi vorrà unirsi al looro dolore di devolvere le eventuali offerete all'Associazione Penelope. 🔗 Leggi su Leggo.it

Claudio Carlomagno ha scritto una lettera al figlio dopo il femminicidio della moglie Federica Torzullo.

Dopo settimane di silenzio e dolore, Anguillara Sabazia si prepara a salutare Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta il 9 gennaio.

