Federica Torzullo folla ai funerali | mazzi di fiori e palloncini colorati

Oggi ad Anguillara Sabazia si sono svolti i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dall’ex marito. La chiesa era piena di amici e familiari, molti dei quali hanno portato mazzi di fiori e palloncini colorati. La cerimonia si è svolta in un silenzio pesante, mentre la comunità si stringeva intorno alla famiglia. La morte di Federica ha sconvolto tutti, e ancora oggi si cerca di capire come sia potuto succedere.

Un silenzio irreale ha avvolto oggi la comunità di Anguillara Sabazia, riunita per dare l’estremo saluto a Federica Torzullo, la donna di quarantun anni la cui vita è stata spezzata dalla furia dell’ex marito, Claudio Carlomagno, tra l’8 e il 9 gennaio scorso. La cittadina a nord della Capitale si è fermata per onorare una ferita che appare ancora troppo profonda per essere rimarginata, trasformando il dolore privato in una partecipazione collettiva che ha visto convergere verso la chiesa Regina Pacis centinaia di persone tra amici, parenti, vicini di casa e semplici commercianti locali. Leggi anche: Femminicidio di Anguillara, ha confessato il marito di Federica Torzullo L’affluenza è stata tale da saturare l’area ben prima dell’inizio della funzione, fissata per le ore 14:00 di questo sabato 7 febbraio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Federica Torzullo, folla ai funerali: mazzi di fiori e palloncini colorati Approfondimenti su Federica Torzullo Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e palloncini Sono in corso i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. I ragazzi morti a Crans, folla commossa a Milano per i funerali di Achille e Chiara. Fiori e palloncini per la 16enne La diretta A Milano si sono svolti i funerali di Achille e Chiara, i giovani tragicamente scomparsi a Crans. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, sabato ad Anguillara i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno; Anguillara, folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno; Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, morti per suicidio dopo il femminicidio della nuora; Federica Torzullo, chi si presenta ai funerali dei suoceri: il colpo di scena. Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e pallonciniSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall’ex marito. Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia: fiori e palloncini per ricordarla. fanpage.it Federica Torzullo, la lettera della sorella ai funerali: «Hanno spento il tuo sorriso, insegnerò a tuo figlio il bello della vita»Lutto cittadino ad Anguillara Sabazia nel giorno dei funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì 8 gennaio. Il parroco ... leggo.it Folla ai funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dall'ex marito Claudio Carlomagno fra l'8 e il 9 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia. Tutta la comunità si è riunita oggi per l’ultimo saluto alla 41enne facebook Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.