Federica Torzullo commozione per l’addio ad Anguillara

Quasi seicento persone si sono radunate davanti alla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per salutare Federica Torzullo. Compianti e silenziosi, hanno assistito all’ultimo addio di fronte alla chiesa, nel piazzale e dentro l’edificio. La scena si è svolta tra lacrime e ricordi, in un momento di grande commozione per tutti i presenti.

Erano in tutto quasi seicento. Composti e commossi, dentro e nel piazzale davanti alla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia in provincia di Roma. Una folla silenziosa, e immobile, che nel primo pomeriggio ha riempito piazza San Giovanni Battista per l’ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni, uccisa dal marito nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio. I presenti hanno atteso l’arrivo del feretro con le lacrime negli occhi, mentre le campane suonavano a lutto. Alle 14 in punto il carro funebre ha raggiunto la parrocchia. La bara è stata accolta sul sagrato dal parroco don Paolo Quattrini e da altri sei sacerdoti, nella stessa chiesa dove solo pochi giorni fa erano state celebrate le esequie dei suoceri di Federica, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, morti suicidi dopo il femminicidio commesso dal figlio Claudio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

