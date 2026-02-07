Quasi seicento persone si sono radunate davanti alla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per salutare Federica Torzullo. Compianti e silenziosi, hanno assistito all’ultimo addio di fronte alla chiesa, nel piazzale e dentro l’edificio. La scena si è svolta tra lacrime e ricordi, in un momento di grande commozione per tutti i presenti.

Erano in tutto quasi seicento. Composti e commossi, dentro e nel piazzale davanti alla chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia in provincia di Roma. Una folla silenziosa, e immobile, che nel primo pomeriggio ha riempito piazza San Giovanni Battista per l’ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni, uccisa dal marito nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio. I presenti hanno atteso l’arrivo del feretro con le lacrime negli occhi, mentre le campane suonavano a lutto. Alle 14 in punto il carro funebre ha raggiunto la parrocchia. La bara è stata accolta sul sagrato dal parroco don Paolo Quattrini e da altri sei sacerdoti, nella stessa chiesa dove solo pochi giorni fa erano state celebrate le esequie dei suoceri di Federica, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, morti suicidi dopo il femminicidio commesso dal figlio Claudio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Torzullo, commozione per l’addio ad Anguillara

Approfondimenti su Federica Torzullo

Dopo settimane di silenzio e dolore, Anguillara Sabazia si prepara a salutare Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta il 9 gennaio.

Oggi ad Anguillara Sabazia si svolgono i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Federica Torzullo, il compagno #news #perte racconta le ultime ore” #cronaca

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: La violenza non è mai un fatto privato: il femminicidio di Federica Torzullo e la responsabilità collettiva; Anguillara Sabazia – Fissati per sabato i funerali di Federica Torzullo; Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, morti per suicidio dopo il femminicidio della nuora; Anguillara Sabazia in lutto: centinaia di persone ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, funerali tra ricordo e dolore: Oggi siamo qui, addolorati e sgomentiFederica Torzullo, funerali tra lacrime e ricordi: l’addio commosso della comunità di Anguillara Sabazia. notizie.it

Federica Torzullo, i funerali della 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno: folla silenziosa accoglie il feretro VIDEOAd Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si sono tenuti funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio e il cui ... ilmattino.it

Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco facebook

Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco x.com