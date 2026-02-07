Federica Torzullo ad Anguillara i funerali della 41enne | l' arrivo del feretro

Da lapresse.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Anguillara Sabazia si sono svolti i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito nella loro casa lo scorso 9 gennaio. La cerimonia si è tenuta questa mattina, pochi giorni dopo il ritrovamento del suo corpo, avvenuto domenica 18 gennaio. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, mentre il feretro ha fatto il suo ingresso nella chiesa tra il silenzio e le lacrime dei presenti.

Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si sono tenuti i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio e il cui corpo è stato poi ritrovato domenica 18. La messa si è svolta nella chiesa Regina Pacis, in piazza San Giovanni Battista, dopo il nullaosta della procura di Civitavecchia. Il carro funebre ha raggiunto la parrocchia in un clima di profondo silenzio e commozione, alla presenza di familiari, amici e cittadini che si sono stretti nel dolore per l’ultimo saluto alla donna. La bara è stata accolta sul sagrato della chiesa dal parroco con sei sacerdoti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

federica torzullo ad anguillara i funerali della 41enne l arrivo del feretro

© Lapresse.it - Federica Torzullo, ad Anguillara i funerali della 41enne: l'arrivo del feretro

Approfondimenti su Federica Torzullo

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra.

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara: l’uomo in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell'azienda del marito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Federica Torzullo, le strazianti parole prima dell'attacco mortale del marito

Video Federica Torzullo, le strazianti parole prima dell'attacco mortale del marito

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara: il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni; Anguillara, disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia: funerali sabato; Femminicidio Federica Torzullo, oggi i funerali. Ad Anguillara è lutto cittadino; Funerali di Federica Torzullo, sabato 7 ad Anguillara nella stessa chiesa dell'ultimo addio ai suoceri suicidi.

federica torzullo ad anguillaraFolla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e pallonciniSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall’ex marito. Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia: fiori e palloncini per ricordarla. fanpage.it

federica torzullo ad anguillaraFederica Torzullo, oggi i funerali: una folla silenziosa per l'ultimo saluto, lutto cittadino ad Anguillara. La collega: «Ricordo il suo sorriso»Oggi i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Le esequie si svolgono nella chiesa Regina Pacis. ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.