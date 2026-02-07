Federica Torzullo ad Anguillara i funerali della 41enne | l' arrivo del feretro

Ad Anguillara Sabazia si sono svolti i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito nella loro casa lo scorso 9 gennaio. La cerimonia si è tenuta questa mattina, pochi giorni dopo il ritrovamento del suo corpo, avvenuto domenica 18 gennaio. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, mentre il feretro ha fatto il suo ingresso nella chiesa tra il silenzio e le lacrime dei presenti.

Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si sono tenuti i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito nella loro abitazione lo scorso 9 gennaio e il cui corpo è stato poi ritrovato domenica 18. La messa si è svolta nella chiesa Regina Pacis, in piazza San Giovanni Battista, dopo il nullaosta della procura di Civitavecchia. Il carro funebre ha raggiunto la parrocchia in un clima di profondo silenzio e commozione, alla presenza di familiari, amici e cittadini che si sono stretti nel dolore per l'ultimo saluto alla donna. La bara è stata accolta sul sagrato della chiesa dal parroco con sei sacerdoti.

