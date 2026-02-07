Federica Brignone ha vissuto un momento difficile prima di salire sul podio a Cortina. La campionessa, spesso vista come una vera tigre delle nevi, ha affrontato dolore e sconforto, come rivela sua madre Maria Rosa Quario, ex campionessa degli anni Settanta e Ottanta. La mamma la segue da vicino, orgogliosa dei sacrifici fatti e della forza dimostrata in questa Olimpiade.

Federica vista da Maria Rosa, ovvero la Tigre delle nevi analizzata attraverso l’amorevole lente d’ingrandimento di mamma Quario, campionessa degli anni ’70 e ’80 e, ora, orgogliosa della figlia che si trova qui a Cortina per vivere un’Olimpiade da protagonista. Un appuntamento che stava per diventare utopia per il tremendo incidente al ginocchio che aveva messo in forse la partecipazione della Brignone ai Giochi. Maria Rosa, da mamma come vede Federica in queste ore dubbiose della vigilia? «È tranquilla, come sempre. Da bambina era così e così è rimasta». In che senso? «Era ferma e determinata in tutto, se iniziava a fare una cosa, dai compiti a un gioco di società, l’obiettivo era finirla bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Brignone, il retroscena: "Così ha battuto dolore e sconforto"

Federica Brignone, atleta della Nazionale di sci alpino, ha ripreso gli allenamenti sulla neve della Val di Fassa, affrontando il dolore dopo le sessioni.

Federica Brignone si presenta al gigante di Kronplatz, prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, dopo un lungo periodo di recupero da un grave infortunio.

