Federica Brignone ha confermato che parteciperà alla discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice ha annunciato di aver sciolto le ultime riserve e ora si prepara per l’appuntamento olimpico. Resta da capire se Nadia Delago seguirà la stessa strada.

Federica Brignone ha sciolto le riserve riguardo alla presenza nella discesa libera femminile alle OlimpiadiInvernali Milano Cortina 2026, in programma domenica 8 febbraio alle 11:30. Dopo un periodo di incertezza seguito al super-G di Crans Montana disputato la settimana scorsa, le prove cronometrate disputate sull'Olympia delle Tofane hanno fornito una conferma decisiva, spingendola a cimentarsi nella gara che assegnerà le prime medaglie femminili di questa edizione dei Giochi. La detentrice della Sfera di Cristallo ha mostrato un miglioramento progressivo nonostante il grave infortunio subito ad aprile, elemento che ha reso la decisione particolarmente significativa.

© Mondosport24.com - Federica Brignone conferma la discesa alle Olimpiadi: e Nadia Delago?

Federica Brignone è in dubbio per la discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Nadia Delago convocata come riserva.

Federica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi.

