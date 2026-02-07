Favole dell’abbandono | Il timidrifero

Lo avevano chiamato timidrifero. Era un frigorifero e lo avevo preso da una vecchia casa di famiglia, in disuso da anni. Da quel giorno, il vecchio elettrodomestico si è trasformato in un simbolo di ricordi e di tempi passati, nascosto tra le mura di una casa ormai vuota.

Lo avevano chiamato timidrifero. Era un frigorifero e lo avevo preso da una vecchia casa di famiglia, in disuso da anni. Sembrava nuovo, sembrava un peccato buttarlo via. Lo avevano portato nella cucina nuova e lo avevano acceso: funzionava. Lo avevano riempito e avevano cominciato ad utilizzarlo. Finché l’avevano trovato rigirato. Che strana cosa, avevano pensato, trascinando lo sportello dal lato giusto della stanza. Saranno state le vibrazioni, si erano detti. No, non erano le vibrazioni. Fu quando capitò di nuovo che lo chiamarono timidrifero. Guarda là se non sembra un frigorifero timido! si erano detti. 🔗 Leggi su Lortica.it

