Fatturati milionari e aziende private | il mercato dei software dei medici di base e chi ci guadagna

Il mercato dei software per i medici di base fa affari da milioni di euro, ma dietro ci sono anche problemi. Le aziende private che forniscono questi programmi spesso segnalano guasti improvvisi, problemi con le ricette duplicate e attacchi hacker. Questi malfunzionamenti portano a sovrapprezzi di farmaci e a complicazioni per i medici, che si trovano a dover gestire situazioni complicate senza supporto immediato.

Guasti improvvisi, ricette duplicate all'insaputa dei medici con surplus di farmaci erogati e attacchi hacker. Sono alcune delle problematiche riscontrate negli ultimi anni dai software usati dai medici di base in Italia. In Toscana, come nelle altre regioni italiane, vengono usati per gestire la.

