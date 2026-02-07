Fattorie Menesello i comitati | Impianti insalubri e nocivi a rischio la salute dei cittadini

Gli attivisti del Comitato Lasciateci Respirare sono tornati davanti ai capannoni delle Fattorie Menesello. Chiedono controlli più severi, perché secondo loro gli impianti sono insalubri e potrebbero mettere a rischio la salute dei cittadini. Dopo i servizi di Report e gli articoli sulla stampa, raccolgono di nuovo testimonianze di chi vive vicino e di altri comitati. La tensione resta alta, e le questioni sulla sicurezza ambientale non si placano.

Dopo i servizi di Report e i vari articoli apparsi sulla stampa, gli attivisti del Comitato Lasciateci Respirare sono tornati di fronte ai capannoni delle Fattorie Menesello per raccogliere le testimonianze e le considerazioni di cittadini e rappresentanti dei Comitati. Ne è uscito un video che è stato rilanciato anche da Giulia Innocenzi, che è la giornalista di Report che ha fatto esplodere il caso, non il solo, in realtà. E in poche ore il video ha superato le 60.000 visualizzazioni. «Il servizio di Report ha documentato nei capannoni di Lozzo Atestino, riconducibili a Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura, immagini agghiaccianti: animali costretti a vivere tra feci e liquami, carcasse di galline morte abbandonate nei capannoni e nelle gabbie, strutture fatiscenti e uova sporche di feci e sangue, destinate all’alimentazione umana, con evidenti e gravissimi dubbi sulla loro sicurezza sanitaria», sottolinea Francesco Miazzi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

