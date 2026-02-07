Fanno campagna per il No Chi sono i giudici che volevano far slittare il referendum

Due giudici della Cassazione, Alfredo Guardiano e Donatella Ferrante, sono finiti al centro di polemiche per aver cercato di far slittare il referendum. Sono i togati più vicini al fronte del No e hanno attirato l’attenzione per le loro posizioni, considerate troppo schierate contro il centrodestra. La vicenda ha acceso un dibattito sulla neutralità della magistratura in un momento così delicato.

Alfredo Guardiano e Donatella Ferrante. Sono i due togati della Cassazione più apertamente schierati contro il centrodestra. Il primo, come rivela il capogruppo di Forza Italia in Senato,Maurizio Gasparri, nei prossimi giorni parteciperà a convegni in favore del "No" alla riforma della giustizia "Si tratta dello stesso Alfredo Guardiano del quale contestai affermazioni polemiche contro Berlusconi, il centrodestra e Forza Italia che aveva scritto su delle chat. Guardiano è obiettivo in queste materie quanto io sono finlandese", tuona Gasparri. Ferrante, invece, è un ex parlamentare del Partito Democratico che ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione giustizia della Camera.

