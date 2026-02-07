Fango carsico di Biani | un buco generale per infoibare la remigrazione

Questa mattina a Roma si sono riaccese le polemiche sul cosiddetto “fango carsico” di Biani, un grande buco scavato per nascondere o infoibare la remigrazione. Le opposizioni insistono nel chiedere chiarimenti, ma ancora nessuna risposta concreta. La vicenda continua a provocare scontri tra chi chiede trasparenza e chi difende le scelte fatte in silenzio.

Roma, 7 feb – Ancora una volta la sedicente intellighenzia progressista affida alle matite intrise di livore il compito di sbeffeggiare chi ha il coraggio di nominare la verità. La vignetta di Mauro Biani sulla remigrazione è il perfetto manifesto di una sinistra che, non avendo più alcun argomento per difendere l’accoglienza indiscriminata, imposta dai loro padrini e padroni, il multiculturalismo forzato, l’invasione mascherata e la sostituzione etnica evidente, sceglie la via della delegittimazione morale. Dipingendo come un “abisso” quella che, in realtà, è una esigenza non più procrastinabile per la sopravvivenza della nostra Nazione e del popolo europeo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

