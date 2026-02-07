Famiglia uccisa dal monossido a Lucca decine di giovani per la veglia di ricordo Presente anche lo zio

Nella chiesa di Porcari si sono radunate decine di persone per ricordare la famiglia Kola, morta a causa del monossido di carbonio. La veglia si è trasformata in un momento di lutto collettivo, con lo zio presente tra i partecipanti. La tragedia, avvenuta la sera del 4 febbraio, ha sconvolto l’intera comunità.

Tantissime persone hanno partecipato alla veglia nella chiesa di Porcari per la famiglia Kola, sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio respirate in casa nella sera del 4febbraio. Presente anche lo zio che ha trovato i cadaveri. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca.

Una famiglia di Porcari, vicino a Lucca, ha perso la vita in un incidente domestico.

