Famiglia uccisa dal monossido a Lucca decine di giovani per la veglia di ricordo Presente anche lo zio

Decine di giovani si sono ritrovati nella chiesa di Porcari per una veglia in ricordo della famiglia Kola, morta il 4 febbraio a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa. La vicenda ha sconvolto tutta la comunità, e tra i partecipanti c’era anche lo zio delle vittime. La gente si è stretta attorno ai parenti per condividere il dolore e ricordare i loro cari.

Tantissime persone hanno partecipato alla veglia nella chiesa di Porcari per la famiglia Kola, sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio respirate in casa nella sera del 4febbraio. Presente anche lo zio che ha trovato i cadaveri. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lucca Famiglia Famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari (Lucca), quattro morti: intossicati anche i soccorritori Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lucca Famiglia Argomenti discussi: Mia sorella sta male: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a Porcari; Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo; Famiglia uccisa dal monossido: l’ambulanza in ritardo per un’indicazione sbagliata. Famiglia uccisa dal monossido, si indaga su un guasto alla caldaia: morti genitori e figliDeceduti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Grave lo zio. Due carabinieri, entrati in casa per cercare di salvare la famiglia di Porcari, sono rimasti intossicati Tragedia nella serata di ieri, ... adnkronos.com Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Famiglia uccisa dal monossido: i dubbi sulla caldaia e i ritardi nei soccorsi facebook Porcari, famiglia uccisa dal monossido: il drammatico racconto dello zio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.