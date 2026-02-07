Famiglia nel bosco Catherine riabbraccia la mamma e la sorella

Catherine Birmingham ha riabbracciato la madre e la sorella davanti alla casa-famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. Le tre donne sono arrivate dall’Australia per stare insieme in un momento complicato. Si sono strette in un lungo abbraccio, segno di un legame forte e di una volontà di affrontare insieme le difficoltà.

E mentre prosegue il percorso già avviato per i tre figli allontanati dalla casa nel bosco, resta la sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni.

