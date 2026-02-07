Falcao | Ho cambiato la storia della Roma? Forse sì Nel calcio di oggi sarebbe stato uno spettacolo

Falcao riflette sulla sua carriera e sul suo impatto nella Roma. L’attaccante colombiano dice che forse ha cambiato la storia del club e che, nel calcio di oggi, sarebbe stato uno spettacolo. Durante un evento internazionale dedicato a Gio, Falcao si è soffermato sui suoi anni in giallorosso, senza tanti giri di parole. Ha ammesso di aver lasciato un segno, anche se non si sente di aver rivoluzionato tutto. Ora, pensa che il calcio di oggi avrebbe potuto portarlo a fare ancora di più.

Nel corso di un'importante partecipazione a un evento internazionale dedicato a giovani e sport, l’ex leggendario calciatore brasiliano paulo roberto falcao ha condiviso riflessioni sulla propria influenza sulla storia della squadra di Roma e sui cambiamenti avvenuti nel calcio moderno. Alla veneranda età di 72 anni, il campione ha rivissuto momenti significativi della sua carriera e analizzato l’evoluzione del calcio attuale. Falcao ritiene di aver contribuito a modificare la percezione della Roma e della propria forza in campo. Sottolinea come, grazie ai propri sforzi, si sia iniziato a credere di più in se stessi, convinzione che ha portato a un maggiore rispetto da parte delle rivali più forti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

A 72 anni, Paulo Roberto Falcao torna nella capitale italiana e racconta il suo passato alla Roma.

