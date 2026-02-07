Facciamo un po’ il punto?
Questa settimana non porta grandi annunci o tendenze improvvise, ma piuttosto conferma una fase di stabilizzazione. I principali eventi sembrano più un riordino che un cambiamento radicale. La politica, l’economia e la società sembrano muoversi con cautela, senza scosse. È il momento di fare chiarezza e capire dove si sta andando.
Facciamo un po’ il punto, perché questa non è una settimana di annunci roboanti o di mode passeggere, ma di assestamenti. Le notizie che arrivano da contesti diversi parlano tutte, in modi differenti, di un ripensamento: di ciò che consumiamo, di come lo raccontiamo, di quanto siano solide le regole che governano il cibo e le sue conseguenze sulla salute. È una settimana che invita a rallentare e a osservare. Il primo dato arriva dal Regno Unito. Secondo i risultati del Health Survey for England rilanciati da The Guardian, quasi un adulto su quattro dichiara di non aver bevuto alcolici nel 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondimenti su Facciamo punto
Garante per l'infanzia: “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”
Il Garante per l’infanzia ha pubblicato un documento per mettere limiti più chiari sui prelevamenti dei minori dalle famiglie.
Spese di missione dei docenti: la scuola deve rimborsarle? Facciamo il punto
Facciamo un attimo il punto su Tudor
Ultime notizie su Facciamo punto
Argomenti discussi: Il mondo su Gastronomika | Facciamo un po’ il punto?; Facciamo un po’ i conti su ciò che sta accadendo nell’America di Trump; Gioco verticale e un gol all’ora: Hernani jr l’acquisto pazzesco del Monza; Anche i ricci di mare si possono allevare. Ce lo spiega un cuoco-pescatore siciliano.
Emanuela Fanelli: «Facciamo tutti un po' ridere»Non è Morena, da dove comincia il percorso. «Meglio in chat che interrompo la riunione di scrittura, se si può». Certo che si può: ve la sareste sentita voi di interrompere il flusso creativo di ... ilgazzettino.it
Pensioni: facciamo un po' di chiarezzaIl tema delle pensioni rappresenta uno degli architravi del patto sociale e, al contempo, uno degli argomenti più complessi e sentiti nel dibattito pubblico e privato. Per decenni, la pensione è stata ... milanofinanza.it
Webinar AIAS | Sicurezza antincendio: facciamo il punto sull’applicazione dei decreti del settembre 2021 19 febbraio 2026 | 16:30 – 18:00 Evento online gratuito | 1 ora di crediti formativi per RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori Iscriviti ora: https://ww facebook
Facciamo il punto sulle attività operative in corso a Niscemi in seguito alla frana. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.