Facciamo un po’ il punto?

Questa settimana non porta grandi annunci o tendenze improvvise, ma piuttosto conferma una fase di stabilizzazione. I principali eventi sembrano più un riordino che un cambiamento radicale. La politica, l’economia e la società sembrano muoversi con cautela, senza scosse. È il momento di fare chiarezza e capire dove si sta andando.

Facciamo un po’ il punto, perché questa non è una settimana di annunci roboanti o di mode passeggere, ma di assestamenti. Le notizie che arrivano da contesti diversi parlano tutte, in modi differenti, di un ripensamento: di ciò che consumiamo, di come lo raccontiamo, di quanto siano solide le regole che governano il cibo e le sue conseguenze sulla salute. È una settimana che invita a rallentare e a osservare. Il primo dato arriva dal Regno Unito. Secondo i risultati del Health Survey for England rilanciati da The Guardian, quasi un adulto su quattro dichiara di non aver bevuto alcolici nel 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

