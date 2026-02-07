Questa settimana non porta grandi annunci o tendenze improvvise, ma piuttosto conferma una fase di stabilizzazione. I principali eventi sembrano più un riordino che un cambiamento radicale. La politica, l’economia e la società sembrano muoversi con cautela, senza scosse. È il momento di fare chiarezza e capire dove si sta andando.

Facciamo un po' il punto, perché questa non è una settimana di annunci roboanti o di mode passeggere, ma di assestamenti. Le notizie che arrivano da contesti diversi parlano tutte, in modi differenti, di un ripensamento: di ciò che consumiamo, di come lo raccontiamo, di quanto siano solide le regole che governano il cibo e le sue conseguenze sulla salute. È una settimana che invita a rallentare e a osservare. Il primo dato arriva dal Regno Unito. Secondo i risultati del Health Survey for England rilanciati da The Guardian, quasi un adulto su quattro dichiara di non aver bevuto alcolici nel 2024.

Il Garante per l’infanzia ha pubblicato un documento per mettere limiti più chiari sui prelevamenti dei minori dalle famiglie.

