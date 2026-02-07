fabrizio corona non si ferma e trasforma falsissimo in uno spettacolo a teatro ecco le date e dove

Fabrizio Corona non si ferma e annuncia che trasformerà il suo programma Falsissimo in uno spettacolo teatrale. Le date e i luoghi devono ancora essere comunicati, ma l’ex paparazzo ha già iniziato a promuovere la novità sui social. Intanto, Corona si scaglia contro Mediaset, definendo «atti intimidatori» le richieste di rimuovere le sue pagine social e di pagare 160 milioni di euro in sede civile. L’ex volto televisivo si dice pronto a portare avanti la sua battaglia, deciso a non farsi fermare dagli ostacoli giudizi

Fabrizio Corona è approdato su X e il suo primo post è un attacco durissimo a Mediaset. Per Corona la richiesta di rimozione delle pagine social e del canale YouTube, dove venivano pubblicate le puntate di Falsissimo, e la richiesta dei 160 milioni in sede civile sono tutti «atti intimidatori». L’apertura del profilo sul social di Elon Musk era stata annunciata poco prima su una chat di Telegram, in cui aveva scritto «sono atterrato su X». Corona per ora avrebbe trovato un nuovo palcoscenico per far sentire la propria voce: il teatro, dopo mesi di polemiche e blocchi sui social network, il discusso format Falsissimo abbandona il digitale e si prepara a incontrare il pubblico dal vivo, in carne e ossa, sotto le luci della ribalta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabrizio Corona non si arrende e porta in scena il suo “Falsissimo” in un nuovo spettacolo teatrale.

Fabrizio Corona prova a cambiare scena.

FABRIZIO CORONA SPARA A ZERO CONTRO MEDIASET E LA FAMIGLIA BERLUSCONI #falsissimo #fabriziocorona

Argomenti discussi: Rimossa la pagina Instagram di Fabrizio Corona; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili dopo un’azione dell’ufficio legale Mediaset; Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram, un uomo non si cancella con un clic: chiuso poco dopo; I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Il progetto più discusso di Fabrizio Corona arriva nei teatri italiani. “Falsissimo” farà tappa anche a Padova il 23 maggio 2026 al Gran Teatro Geox: biglietti già in vendita facebook

