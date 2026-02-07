Everdell Duo la recensione della versione duetto di un best seller mondiale

Everdell Duo arriva nei negozi come una versione compatta del famoso gioco da tavolo. Pensata per uno o due giocatori, permette di immergersi nel mondo boschivo di Everdell anche in partite più veloci. Il gioco, adatto a ragazzi dai 10 anni in su, mantiene l’atmosfera strategica del suo predecessore, ma con regole più snelle. La pubblicazione italiana è affidata ad Asmodee, pronta a conquistare sia i fan storici sia chi si avvicina ora a questo universo.

Everdell Duo è la versione per 1-2 giocatori, dai 10 anni in su, del celebre gioco da tavolo strategico ambientato nel mondo boschivo di Everdell, pubblicato in Italia da Asmodee. Ogni partita si svolge in circa 30 minuti, con una combinazione di piazzamento lavoratori, gestione risorse e costruzione tableau. Everdell Duo – Ambientazione e contenuto. In Everdell Duo i giocatori guidano sodalizi di piccoli animali attraverso le stagioni dell’anno, raccogliendo risorse, giocando carte e facendo crescere la propria città boschiva. Il cuore tematico rimane quello del mondo di Everdell: una vallata rigogliosa e piena di vita dove costruire edifici, invitare nuovi cittadini e partecipare ad eventi che premiano la lungimiranza strategica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

