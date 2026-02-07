Euro 2032 Napoli accelera | Maradona verso il restyling da 70mila posti

Napoli si muove rapidamente per prepararsi a ospitare le partite di Euro 2032. La città ha avviato un progetto di restyling dello stadio Maradona, che passerà da circa 54 mila a 70 mila posti. I lavori sono in fase di accelerazione e l’obiettivo è completare tutto in tempo per la grande manifestazione europea. La decisione ha suscitato entusiasmo e qualche preoccupazione tra chi teme ritardi o inconvenienti. Questa volta, Napoli non vuole lasciare nulla al caso.

Napoli accelera verso Euro 2032 e lo fa con un progetto che, per dimensioni e ambizione, segna una svolta concreta. Nelle ultime ore si è tenuto un confronto tecnico tra il Napoli e la FIGC, durante il quale è stato illustrato il piano preliminare di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Un passaggio chiave nel percorso che potrebbe portare Fuorigrotta tra le sedi ufficiali della rassegna continentale. Il cuore del progetto è chiaro: trasformare l’impianto in uno stadio moderno da circa 70mila posti, senza costringere il Napoli a lasciare la propria casa durante i lavori. La decisione più rilevante riguarda l’eliminazione definitiva della pista di atletica, scelta che consentirà di avvicinare le tribune al campo grazie alla realizzazione di un nuovo primo anello. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il Comune ha dato il via libera ai lavori di ammodernamento dello Stadio Maradona.

Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona.

