Joppe Heremans ha vinto la quarta tappa dell’Etoile de Bessèges 2026. Il belga, in forza alla Van Rysel Roubaix, ha battuto gli avversari in volata su un percorso di 154 chilometri. Quarto è arrivato Moschetti, mentre la corsa continua tra sorprese e battaglie.

Il belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’ Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al termine di un percorso lungo 154.8 km con partenza da Saint-Christol-lez-Alès ed arrivo in quel di Vauvert, siglando l’ennesimo risultato inaspettato nella corsa francese. Tutto si è consumato nell’ultimo chilometro, quando il gruppo ha ripreso i due attaccanti Valentin Retailleau (Total Energies) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur). Nell’arrivo ascendente Heremans ha sorpreso gli avversari confezionando un’azione congegnale per guadagnare margine, chiudendo la porta agli avversari pennellando al meglio le traiettorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Etoile de Bessèges: altra sorpresa nella quarta tappa. Vince Heremans, quarto Moschetti

Approfondimenti su Etoile de Bessèges 2026

Heremans ha sorpreso nella quarta tappa dell’Etoile de Bessèges, una frazione lunga 154,8 km da Saint-Christol-lez-Alès a Vau.

Mathieu Kockelmann vince la seconda tappa della Etoile de Bessèges.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Etoile de Bessèges 2026

Argomenti discussi: ETOILE DE BESSÈGES, UHLIG VINCE ALLO SPRINT LA 3? TAPPA. ALTRO SECONDO POSTO PER KUBIS CHE CONQUISTA LA VETTA DELLA GENERALE. 8° PIRAS; Henri Uhlig batte Lukas Kubis al termine di una volata tiratissima: rivivila in quel di Bessèges; Presentazione Percorso e Favoriti Etoile de Bessèges 2026; Etoile de Bessèges 2026: le cinque tappe.

Etoile de Bessèges: altra sorpresa nella quarta tappa. Vince Heremans, quarto MoschettiIl belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al ... oasport.it

ETOILE DE BESSÈGES, UHLIG CONQUISTA ALLO SPRINT LA 3? TAPPA. ALTRO SECONDO POSTO PER KUBIS CHE CONQUISTA LA VETTA DELLA GENERALE. 8° PIRASNelle ultime due edizioni Adam Yates è stato il padrone indiscusso del Tour of Oman e quest’anno è tornato nella penisola arabica per mettere a segno il terzo successo consecutivo. Quella omanita è ... tuttobiciweb.it