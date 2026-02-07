Etoile de Bessèges | altra sorpresa nella quarta tappa Vince Heremans quarto Moschetti
Joppe Heremans ha vinto la quarta tappa dell’Etoile de Bessèges 2026. Il belga, in forza alla Van Rysel Roubaix, ha battuto gli avversari in volata su un percorso di 154 chilometri. Quarto è arrivato Moschetti, mentre la corsa continua tra sorprese e battaglie.
Il belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’ Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al termine di un percorso lungo 154.8 km con partenza da Saint-Christol-lez-Alès ed arrivo in quel di Vauvert, siglando l’ennesimo risultato inaspettato nella corsa francese. Tutto si è consumato nell’ultimo chilometro, quando il gruppo ha ripreso i due attaccanti Valentin Retailleau (Total Energies) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur). Nell’arrivo ascendente Heremans ha sorpreso gli avversari confezionando un’azione congegnale per guadagnare margine, chiudendo la porta agli avversari pennellando al meglio le traiettorie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Etoile de Bessèges 2026
Etoile de Bessèges: Heremans sorprende nella quarta tappa, quarto Moschetti
Heremans ha sorpreso nella quarta tappa dell’Etoile de Bessèges, una frazione lunga 154,8 km da Saint-Christol-lez-Alès a Vau.
Etoile de Bessèges 2026, Kockelmann vince la seconda tappa. Moschetti terzo
Mathieu Kockelmann vince la seconda tappa della Etoile de Bessèges.
Ultime notizie su Etoile de Bessèges 2026
Argomenti discussi: ETOILE DE BESSÈGES, UHLIG VINCE ALLO SPRINT LA 3? TAPPA. ALTRO SECONDO POSTO PER KUBIS CHE CONQUISTA LA VETTA DELLA GENERALE. 8° PIRAS; Henri Uhlig batte Lukas Kubis al termine di una volata tiratissima: rivivila in quel di Bessèges; Presentazione Percorso e Favoriti Etoile de Bessèges 2026; Etoile de Bessèges 2026: le cinque tappe.
Etoile de Bessèges: altra sorpresa nella quarta tappa. Vince Heremans, quarto MoschettiIl belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al ... oasport.it
ETOILE DE BESSÈGES, UHLIG CONQUISTA ALLO SPRINT LA 3? TAPPA. ALTRO SECONDO POSTO PER KUBIS CHE CONQUISTA LA VETTA DELLA GENERALE. 8° PIRASNelle ultime due edizioni Adam Yates è stato il padrone indiscusso del Tour of Oman e quest’anno è tornato nella penisola arabica per mettere a segno il terzo successo consecutivo. Quella omanita è ... tuttobiciweb.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.