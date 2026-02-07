Estonia | 900 saunisti da 20 nazioni in gara per la Maratona del Calore e della Resistenza

Questa settimana Otepää si trasforma nel centro della sauna europea. Vierete 900 “saunisti” da 20 paesi diversi si sono riuniti per partecipare alla Maratona del Calore e della Resistenza. La gara dura diversi giorni e attira appassionati che sfidano il caldo dei forni e il sudore, dimostrando forza e resistenza. La città si riempie di vapore e di energia, tra competizioni e momenti di relax nelle tradizionali saune estoni.

La Febbre della Sauna: Migliaia di Correlati in Estonia per la Maratona Annuale. Otepää, Estonia – Un’ondata di calore, non solo quella dei forni, ha travolto la cittadina estone di Otepää questo fine settimana, con la partenza della Maratona Europea della Sauna. L’evento, che si è tenuto il 7 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di oltre 900 persone provenienti da venti nazioni diverse, tutte unite da una singolare e ardente sfida: quella di percorrere il maggior numero possibile di saune in un tempo limitato. Un’impresa che va ben oltre la semplice ricerca del relax, trasformandosi in una vera e propria competizione di resistenza e strategia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Otepaa Maraton ASCOLTI TV 20 NOVEMBRE 2025: LA MARATONA DELLA RUOTA DEI CAMPIONI TRIONFA COL 28% E 25,7%, RIPARTE ALLA GRANDE UN PROFESSORE (20%) Brabus 900 Rocket Edition, la Classe G da 900 Cv Questa mattina a Milano è stata presentata la nuova Brabus 900 Rocket Edition, una versione speciale della Mercedes-AMG G 63.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.