Espropri a Coroglio ora nuovo round in Prefettura | le richieste dei cittadini

Stamattina in Prefettura si è svolto un nuovo incontro tra le autorità e i rappresentanti dei cittadini di Coroglio, preoccupati per i prossimi espropri. Due comitati si sono presentati con richieste diverse, ma con un obiettivo comune: non essere trattati come numeri. I cittadini vogliono essere ascoltati e partecipare alle decisioni che li riguardano. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui tempi delle espropriazioni, mentre le parti cercano di trovare un punto d’incontro.

Due comitati, aspirazioni solo in parte coincidenti. E una volontà comune: non essere solo una statistica dell'esproprio. Sono la gente di Borgo Coroglio, attesa lunedì in Prefettura. Una nuovo round, a distanza di una settimana. Paola Minieri è la portavoce del Comitato di proprietari residenti. "Siamo quelli che vogliono rimanere nelle proprie case, non vogliamo soldi" ricorda. E lei l'ha giurato: dalla sua abitazione non uscirà, la sua famiglia ci vive da generazioni. " Chiediamo al prefetto di intercedere con il sindaco" dice. Hanno colto delle aperture, nell'ultimo incontro.

