esotika pet show nel weekend la rassegna celebra il mondo animale

Oggi apre i battenti a Arezzo l’edizione 2026 di EsotiKa Pet Show. La rassegna, che si svolge nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, prosegue fino a domani. Centinaia di appassionati e proprietari di animali si sono già radunati per scoprire le ultime novità nel mondo animale e partecipare a eventi e esposizioni dedicate ai loro amici a quattro zampe.

AREZZO Al via oggi, fino a domani, l’edizione 2026 di EsotiKa Pet Show, nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi. Un appuntamento ormai classico e atteso, che anche quest’anno si annuncia capace di richiamare una forte partecipazione di pubblico, forte del successo registrato nelle precedenti edizioni ospitate ad Arezzo. La manifestazione occuperà oltre 14mila metri quadrati di superficie espositiva e riunirà in un unico grande evento quattro rassegne parallele: Esotika, salone nazionale degli animali esotici da compagnia; Pet Lover, dedicato al mondo di cani e gatti; Giappone in Fiera ed EsotiKa Koi Show. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo si anima già in vista del weekend dedicato a amici a quattro zampe.

