Esercita abusivamente la professione medica | denunciato un 71enne

I Carabinieri del Nas hanno denunciato un uomo di 71 anni che esercitava illegalmente la professione medica. L’indagine prosegue da settimane, con controlli che hanno portato alla scoperta di questa attività abusiva. La polizia ha sequestrato materiale e documenti, mentre l’uomo rischia ora una denuncia penale. La lotta contro l’abusivismo resta una priorità per tutelare la salute pubblica.

Prosegue l'attività di contrasto all'abusivismo professionale e alla tutela della salute pubblica da parte dei Carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità). L'ultima operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 71 anni, accusato di esercizio abusivo della.

