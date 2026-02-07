Esercita abusivamente la professione medica | denunciato un 71enne

I Carabinieri del Nas hanno denunciato un uomo di 71 anni, accusato di esercizio abusivo della professione medica. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e controlli sul territorio. Gli agenti hanno trovato il 71enne che operava senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio la salute pubblica. Ora rischia una denuncia penale e sanzioni penali e amministrative. Continueranno i controlli per fermare altri casi di abusivismo.

Prosegue l'attività di contrasto all'abusivismo professionale e alla tutela della salute pubblica da parte dei Carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità). L'ultima operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 71 anni, accusato di esercizio abusivo della.

