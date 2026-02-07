Enrico Rava | Miracolo italiano il nostro Paese sforna musicisti di livello mondiale

Enrico Rava, il famoso trombettista italiano, ha vinto di nuovo il premio Top Jazz a 86 anni. Durante la cerimonia, ha commentato con entusiasmo i giovani musicisti italiani, dicendo che sono “pazzeschi”. Per lui, il talento musicale del nostro Paese continua a sorprendere e a portare riconoscimenti internazionali.

È il 1967. A Londra i Beatles danno alla luce Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A Roma Aldo Moro battezza il suo terzo governo. A New York un trombettista italiano neanche trentenne sta facendo sfracelli. Il Principe delle tenebre, Miles Davis, andrà ad ascoltarlo di lì a breve in un club nell'Upper West Side, benedicendolo con un «Ti tengo d'occhio!» e un cazzotto di stima sul braccio sinistro. «Il nostro rappresentante», scrive eccitata la testata Musica Jazz parlando del suo pioniere come se fosse un pugile, «si batte vittoriosamente nella tana del lupo». Oggi, a 59 anni di distanza, Enrico Rava per la stessa storica rivista è ancora una volta il «musicista dell'anno».

