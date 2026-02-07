Enna l’Asp cerca 8 primari | nuovo bando per potenziare sanità territoriale e ospedaliera

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha aperto un nuovo bando per assumere otto primari. L’obiettivo è rafforzare i servizi sanitari, sia sul territorio che in ospedale. La carenza di medici spinge l’azienda a cercare figure di alto livello per coprire posizioni strategiche. La selezione mira a portare nuova linfa nella sanità locale, migliorando l’assistenza ai cittadini.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha lanciato una nuova sfida per arginare la crescente carenza di personale medico, pubblicando un avviso per la copertura di otto cruciali posizioni di Direttore di Struttura Complessa. La decisione, resa nota nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2026, mira a rafforzare l'assistenza sanitaria in un territorio che da tempo lamenta difficoltà nel garantire un adeguato livello di servizio ai propri cittadini. L'iniziativa, che si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario locale, si concentra sia sull'area ospedaliera che su quella territoriale, toccando diverse realtà sanitarie della provincia.

