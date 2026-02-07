Emigrazione dei giovani | il Sud ne soffre ma è un problema di tutta l’Italia

Sempre più giovani scelgono di lasciare il Sud in cerca di opportunità nel Nord o all’estero. La fuga dei giovani dal Mezzogiorno colpisce tutto il Paese, anche se il problema si fa sentire più forte al Sud. Le ragioni sono diverse, ma alla fine si traduce in un calo demografico e in un futuro più incerto per le comunità locali. Il fenomeno si aggrava di fronte alle difficoltà economiche e alla mancanza di lavoro.

Il Mezzogiorno è indubbiamente rinomato per numerose cose positive, specie se lo si osserva con gli occhi di un turista: persone accoglienti, clima mite e buon cibo. Tuttavia, il Sud Italia soffre da sempre di mancanze rimaste taciute. Una fra tutte, e forse la più significativa, è la scelta dei giovani di abbandonare il proprio luogo d’origine per trasferirsi al Nord. La emigrazione, però, pur essendosi intensificata recentemente è iniziata già negli anni ’60. Eppure, cosa spinge i giovani ad andarsene? L’andamento attraverso i dati. I dati recenti suggeriscono un miglioramento sotto aspetti prima carenti o instabili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

