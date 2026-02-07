Emergenza maltempo in Portogallo muore un vigile del fuoco

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo il Portogallo, causando vittime tra i vigili del fuoco e mettendo in difficoltà molte comunità. Nelle ultime ore, un vigile del fuoco è morto durante un intervento di soccorso, mentre le autorità cercano di gestire la situazione sempre più critica. Le strade sono allagate, e le persone sono costrette a lasciare le proprie case per sicurezza. La situazione resta difficile e le squadre di emergenza lavorano senza sosta per limitare i danni.

Il Portogallo affronta una nuova ondata di maltempo che ha già provocato vittime tra i soccorritori e messo in ginocchio numerosi comuni. Oltre 60 municipalità sono attualmente in stato di calamità, mentre le autorità hanno disposto l'intervento dell' esercito per supportare le operazioni di sicurezza e soccorso. Le piogge torrenziali e i venti forti continuano a creare condizioni estremamente pericolose, costringendo le autorità a mantenere alta la vigilanza su tutto il territorio nazionale. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni della protezione civile e a evitare spostamenti non indispensabili.

