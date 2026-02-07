Emendamento Epr | Aiuti alle imprese

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di centrodestra ha presentato un nuovo emendamento chiamato

Prosegue l’impegno del governo di centrodestra a sostenere la filiera tessile, anche alla luce della nuova normativa europea in materia di responsabilità ambientale dei produttori. In questo contesto, un emendamento a firma della deputata Erica Mazzetti, approvato con parere favorevole, impegna l’esecutivo a valutare l’adozione di iniziative normative volte a "introdurre misure di sostegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile". L’obiettivo è quello di accompagnare le aziende italiane, in particolare quelle dei distretti storici come Prato, nell’adeguamento agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (Epr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

emendamento epr aiuti alle imprese

© Lanazione.it - Emendamento Epr: "Aiuti alle imprese"

Approfondimenti su Emendamento Epr

Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra. Pensioni e aiuti alle imprese: le novità

Manovra 2026, maxi emendamento: pensioni, aiuti alle imprese, Tfr, crediti d'imposta e Zes, le novità principali - IL TESTO COMPLETO - PDF

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

What The New Prop Q & Texas Amendment Means For Your Family

Video What The New Prop Q & Texas Amendment Means For Your Family

Ultime notizie su Emendamento Epr

Argomenti discussi: Emendamento Epr: Aiuti alle imprese; Tajani: ristori alle aziende colpite dal ciclone Harry; Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: Uscire dal partito? Vedremo.

Manovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novitàManovra 2026, ecco il maxi emendamento. È arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.