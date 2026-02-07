Emendamento Epr | Aiuti alle imprese
Il governo di centrodestra ha presentato un nuovo emendamento chiamato
Prosegue l’impegno del governo di centrodestra a sostenere la filiera tessile, anche alla luce della nuova normativa europea in materia di responsabilità ambientale dei produttori. In questo contesto, un emendamento a firma della deputata Erica Mazzetti, approvato con parere favorevole, impegna l’esecutivo a valutare l’adozione di iniziative normative volte a "introdurre misure di sostegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile". L’obiettivo è quello di accompagnare le aziende italiane, in particolare quelle dei distretti storici come Prato, nell’adeguamento agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (Epr). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: Emendamento Epr: Aiuti alle imprese; Tajani: ristori alle aziende colpite dal ciclone Harry; Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: Uscire dal partito? Vedremo.
