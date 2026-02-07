Salvino Caputo si presenta con l’Udc alle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il candidato punta sulla sua esperienza e promette di portare nuove idee per la regione. La campagna è già entrata nel vivo, con Caputo che invita i cittadini a credere in un cambiamento concreto.

L’Udc scalda i motori in vista del rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e punta sull’esperienza. Salvino Caputo, attuale vicesegretario regionale del partito, ha sciolto la riserva annunciando la propria candidatura. La decisione, maturata dopo l’invito formale del coordinatore regionale Decio Terrana e del segretario nazionale Lorenzo Cesa, segna il ritorno in campo dell’ex sindaco di Monreale. Il curriculum di Caputo vanta una presenza radicata nelle istituzioni: sindaco di Monreale per un decennio, ha ricoperto diversi ruoli di peso all’ARS, tra cui la presidenza della Commissione Attività Produttive e l’impegno nella Commissione Antimafia. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Elezioni Regionali, Salvino Caputo si candida con l’Udc: “Metto in campo la mia esperienza”

Approfondimenti su Elezioni Regionali

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Elezioni Regionali

Regionali, Salvino Caputo si candida con l’Udc: Metto a disposizione la mia esperienzaIl nostro partito – ha evidenziato Salvino Caputo – ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico siciliano e registriamo ogni giorno adesioni di Amministratori locali , Dirigenti pubblici, ... ilsicilia.it

Udc, Salvino Caputo annuncia la propria candidatura alle RegionaliPALERMO – Ho accolto con entusiasmo e spirito di servizio, l’invito del Coordinatore regionale del Partito On. Decio Terrana, invito condiviso dal Presidente nazionale On. Lorenzo Cesa di candidarmi ... livesicilia.it

Seminario post-elettorale | Elezioni regionali 2025 La SISE organizza il seminario post-elettorale dedicato alle elezioni regionali del 2025. 23 gennaio 2026 | dalle ore 10.00 Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali – Aula D15 Tutte le info facebook