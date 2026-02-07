Salvino Caputo annuncia la sua candidatura con l’Udc. Metterà in campo la sua esperienza per cercare di conquistare un seggio all’Assemblea Regionale Siciliana. La campagna del partito si concentra su un volto conosciuto e sulla volontà di portare esperienza in politica.

L’Udc scalda i motori in vista del rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e punta sull’esperienza. Salvino Caputo, attuale vicesegretario regionale del partito, ha sciolto la riserva annunciando la propria candidatura. La decisione, maturata dopo l’invito formale del coordinatore regionale Decio Terrana e del segretario nazionale Lorenzo Cesa, segna il ritorno in campo dell’ex sindaco di Monreale. Il curriculum di Caputo vanta una presenza radicata nelle istituzioni: sindaco di Monreale per un decennio, ha ricoperto diversi ruoli di peso all’ARS, tra cui la presidenza della Commissione Attività Produttive e l’impegno nella Commissione Antimafia. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Elezioni Regionali, Salvino Caputo si candida con l’Udc: “Metto in campo la mia esperienza”

