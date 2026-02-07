Elezioni Calco 2026 | Forza Italia rompe il silenzio Burgarello | Il centrodestra si unisca

Forza Italia rompe il silenzio a Calco e chiede un’unione del centrodestra. Stefano Burgarello, il segretario locale, dice che la città ha bisogno di una svolta e invita gli alleati a stare insieme per affrontare le elezioni di maggio. La campagna elettorale si apre con un messaggio chiaro: bisogna tornare a parlare di progetti concreti e di unire le forze per migliorare il paese.

In vista delle prossime elezioni amministrative di maggio, il segretario cittadino di Forza Italia, Stefano Burgarello, lancia un segnale forte agli alleati e alla cittadinanza: Calco ha bisogno di una scossa. "Dopo anni di gestione piatta, Calco merita un'alternativa che parli il linguaggio.

