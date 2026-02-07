Ekipe Orizzonte ritorno in vasca con vittoria | Civitavecchia battuta
L’Ekipe Orizzonte torna in vasca e vince. Dopo quasi due mesi di pausa, la squadra di Catania conquista i tre punti contro Civitavecchia. La partita si gioca con alcune assenze importanti, ma le atlete dimostrano di saper reagire e portano a casa una vittoria importante nel decimo turno di Serie A1.
Dopo quasi due mesi di pausa l’Ekipe Orizzonte ritrova il campionato offrendo una buona prestazione nel decimo turno di Serie A1, malgrado le numerose assenze delle giocatrici impegnate in nazionale nelle ultime settimane.Oggi pomeriggio le catanesi hanno vinto 19-5 sul campo della Nautilus.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
