Effetto Bergamo sulla Serie A2 | Avellino cerca risposte a Rimini

La Serie A2 cambia volto dopo l’annuncio del Gruppo Mascio Bergamo di non partecipare più al campionato. La Lega ha deciso di annullare tutti i risultati ottenuti dai lombardi, lasciando le squadre ancora in corsa a cercare risposte e punti preziosi. Tra queste, l’Avellino si prepara a tornare in campo a Rimini, con l’obiettivo di rialzarsi e rimettersi in carreggiata dopo lo shock. La situazione ha creato un vuoto in classifica, e ora tutto dipende da come le squadre reagiranno alle novità

Tempo di lettura: 3 minuti Il campionato di Serie A2 subisce uno scossone improvviso che riscrive gerarchie e statistiche: la rinuncia ufficiale del Gruppo Mascio Bergamo ha costretto la Lega all’annullamento immediato di tutti i risultati conseguiti dai lombardi. Una decisione che impone il riposo forzato alla Valtur Brindisi nel prossimo turno e che rimescola le carte in vetta e in coda. Con la sottrazione dei punti conquistati contro Bergamo, la classifica si accorcia drasticamente. Al comando troviamo ora un insolito quintetto a quota 32 punti: Pesaro, Brindisi, Cividale, la Fortitudo Bologna e la Dole Rimini Basket. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Effetto Bergamo sulla Serie A2: Avellino cerca risposte a Rimini Approfondimenti su Bergamo SerieA2 L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2 Questa sera si gioca il big match di Serie A2 tra Avellino e Rimini. Serie A2, Fortitudo sconfitta amara nel Derby: a Rimini vince la Dole Nel derby di Serie A2, la Fortitudo Bologna subisce una sconfitta significativa contro il Dole Basket Rimini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bergamo SerieA2 Argomenti discussi: Effetto Crans-Montana, controlli nei locali di Bergamo: a preoccupare è l’abuso di droga; Libertas Livorno, effetto Bergamo: quattro punti in meno e classifica rivoluzionata; Basket, dopo Trapani, esclusa anche Bergamo. Il patron Mascio chiude tra stipendi arretrati e debiti; Blu Basket Bergamo si ritira dalla A2: stipendi fermi, debiti e sfratti dietro alla resa. La Ro Parrucchieri. . Il suo desiderio è tornare a un effetto più naturale 0346 20707 via Giuseppe Mazzini 70, Clusone, Bergamo www.parrucchiericlusone.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.