Educare da 0 a 6 anni la riforma che fatica a partire

La riforma per l’educazione dei bambini da zero a sei anni fatica a partire in Italia. Nonostante le promesse e le intenzioni di migliorare il settore, molte regioni sono ancora lontane dal mettere in atto i cambiamenti previsti. Le differenze tra Nord e Sud si fanno sentire, e i ritardi si accumulano, rallentando un processo che dovrebbe essere prioritario per lo sviluppo dei più piccoli.

La riforma dell'educazione da zero a sei anni, un pilastro fondamentale per lo sviluppo infantile secondo le più recenti evidenze neuroscientifiche, continua a scontrarsi con una realtà italiana segnata da ritardi strutturali, frammentazione istituzionale e profonde disuguaglianze territoriali. A quasi un decennio dall'approvazione del decreto legislativo 652017, che mirava a creare un sistema integrato per la prima infanzia, l'obiettivo di garantire un accesso equo e omogeneo ai servizi educativi per i bambini resta ancora lontano, come emerso dal convegno "Costruire il sistema integrato 0-6. Sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori", tenutosi a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale.

