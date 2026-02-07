Editoria | Schlein ' buon lavoro e buon inizio a giornaliste Itabloid'

Da iltempo.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova avventura di Itabloid parte con un messaggio di auguri. La dirigente Schlein ha fatto gli auguri di buon lavoro alle giornaliste della testata, dando il via ufficiale alla fase operativa del progetto. La notizia arriva mentre si intensificano i commenti sulla ripresa dell’editoria digitale in Italia.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Auguri di buon lavoro e buon inizio alle giornaliste di Itabloid per questa nuova avventura editoriale! ”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

editoria schlein buon lavoro e buon inizio a giornaliste itabloid

© Iltempo.it - Editoria: Schlein, 'buon lavoro e buon inizio a giornaliste Itabloid'

Approfondimenti su Itabloid

Editoria: Fontana, 'plauso per nascita ITabloid, buon lavoro a giornaliste'

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso il suo apprezzamento per il lancio di ITabloid, la nuova testata di approfondimento creata dall’Associazione Giornaliste Italiane.

Editoria: Rizzetto, 'congratulazioni a Giornaliste Italiane per Itabloid'

Questa mattina a Roma, il deputato Alessandro Rizzetto ha inviato le sue congratulazioni a Giornaliste Italiane per il lancio di Itabloid.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Itabloid

Editoria: Schlein, ‘buon lavoro e buon inizio a giornaliste Itabloid’Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Auguri di buon lavoro e buon inizio alle giornaliste di Itabloid per questa nuova avventura editoriale! . Così la segretaria del Pd Elly Schlein. ilsannioquotidiano.it

editoria schlein buon lavoroEditoria: Picierno, 'auguri a Itabloid, certa sapranno farsi ascoltare'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Ogni volta che nasce un giornale c’è sempre una storia nuova che comincia. Quando nasce dal lavoro e dalla visione delle donne, è una storia che merita un’attenzione specia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.