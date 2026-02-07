Editoria | Schlein ' buon lavoro e buon inizio a giornaliste Itabloid'
La nuova avventura di Itabloid parte con un messaggio di auguri. La dirigente Schlein ha fatto gli auguri di buon lavoro alle giornaliste della testata, dando il via ufficiale alla fase operativa del progetto. La notizia arriva mentre si intensificano i commenti sulla ripresa dell’editoria digitale in Italia.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Auguri di buon lavoro e buon inizio alle giornaliste di Itabloid per questa nuova avventura editoriale! ”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Editoria: Fontana, 'plauso per nascita ITabloid, buon lavoro a giornaliste'
Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso il suo apprezzamento per il lancio di ITabloid, la nuova testata di approfondimento creata dall’Associazione Giornaliste Italiane.
Editoria: Rizzetto, 'congratulazioni a Giornaliste Italiane per Itabloid'
Questa mattina a Roma, il deputato Alessandro Rizzetto ha inviato le sue congratulazioni a Giornaliste Italiane per il lancio di Itabloid.
