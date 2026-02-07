Editoria | Roccella ' Itabloid per creatività e talento donne'

La ministra per le Pari opportunità commenta con entusiasmo la nascita di ‘Itabloid’, un nuovo progetto che punta a dare spazio alle donne nel mondo dell’informazione.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Come ministra per le Pari opportunità, e prima ancora come iscritta a ‘Giornaliste italiane', sono felice che con la nascita di ‘Itabloid' una voce femminile, professionale, effervescente, nasca per arricchire il panorama dell'informazione e dell'approfondimento, che ha bisogno della creatività e del talento delle donne. In bocca al lupo, Giornaliste italiane!”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

